Ellen Pompeo processa a própria filha nesta série inspirada num crime real

Ellen Pompeo, de Grey’s Anatomy, surge como a mãe adotiva de Natalia Grace, uma criança ucraniana adotada em 2010 pelos Barnetts, um casal americano que afirmava que a menina de 6 anos era uma adulta com nanismo, na série de oito episódios Uma Família Perfeita (Good American Family), prevista para estrear no catálogo do Disney+ em 19 de março.

Disponível no streaming, Uma Família Perfeita traz novas perspectivas e revela detalhes ocultos deste caso real que chocou a população na época, quando o casal alegou que, no lugar de uma criança, Natalia era uma adulta sociopata.

A menina chegou a ser abandonada em 2012, dois anos após a adoção, após os pais adotivos entrarem na justiça pedindo a mudança da idade dela para 22 anos, mas Natalia tinha, de fato, 8 anos. O que eles não sabiam é que a filha adotiva sofria de displasia espondiloepifisária congênita, uma forma rara de nanismo, que foi comprovado por um exame de sangue.

‘Uma Família Perfeita’: 3 coisas que a nova minissérie ‘perturbadora’ do Disney+ promete (Disney/Reprodução)

A mistura de drama e suspense psicológico é um tempero necessário para que Uma Família Perfeita seja um grande sucesso no Disney+, mergulhando profundamente nos dilemas dos Barnetts e também na angústia a criança, que pode ser devolvida ao orfanato. Na série, a personagem de Ellen é casada com o papel do ator Mark Duplass e Imogen Reid interpreta a Natalia.

Segundo a plataforma, os episódios desta nova série true crime estrelada por Ellen Pompeo serão lançados semanalmente, permitindo que os espectadores acompanhem o drama de forma envolvente