‘Demolidor: Renascido’ no Disney+: 5 motivos para não perder a nova série da Marvel

A aguardada série ‘Demolidor: Renascido’ estreia no Disney+ em 4 de março, trazendo Charlie Cox de volta ao papel de Matt Murdock. Com a promessa de um novo capítulo na trajetória do herói, a produção reintroduz elementos clássicos da série original e apresenta desafios inéditos para o vigilante de Hell’s Kitchen. Veja cinco motivos para ficar de olho nessa nova fase!

1. O retorno de Matt Murdock ao universo Marvel

Após três temporadas aclamadas de Demolidor e uma aparição especial em ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’, Matt Murdock volta ao protagonismo em uma nova fase. Agora, ele está consolidado como advogado, mas precisará vestir novamente o traje do Demolidor para enfrentar velhos e novos inimigos.

“Demolidor: Renascido” – 3 razões pelas quais você não pode perder a nova série do Disney+ (Reprodução/Disney+)

2. Wilson Fisk como candidato a prefeito

Vincent D’Onofrio também retorna como Wilson Fisk, o Rei do Crime, desta vez com ambições políticas. Candidato a prefeito de Nova York, ele pretende expandir sua influência e mergulhar a cidade no caos para alcançar seus objetivos, tornando-se uma ameaça ainda maior para Matt.

3. Um embate inevitável

A relação entre Murdock e Fisk sempre foi marcada por confrontos intensos, e a nova série promete levar esse embate a um novo nível. Com suas identidades expostas e seus passados os assombrando, os dois personagens entram em rota de colisão novamente.

4. Elenco de peso

Além de Cox e D’Onofrio, ‘Demolidor: Renascido’ conta com Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel e Jon Bernthal, que retorna ao papel do Justiceiro. A presença do anti-herói adiciona ainda mais tensão à trama.

5. Uma nova era para a Marvel Television

A série marca uma nova fase para a Marvel no Disney+, sob o comando de Dario Scardapane como showrunner. Com um tom mais sombrio e intenso, a produção promete resgatar a essência das séries anteriores da Netflix, mas com uma abordagem renovada.

Com estreia marcada para 4 de março, ‘Demolidor: Renascido’ promete ação, intriga e muita emoção para os fãs do Homem Sem Medo. Confira o trailer abaixo: