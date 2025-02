‘Ainda Estou Aqui’: Influenciadora Mia Khalifa rasga elogios para o filme e pede Oscar para Fernanda Torres

Na manhã desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, a influenciadora libanesa-americana Mia Khalifa, de 32 anos, usou seu perfil no X, antigo Twitter, para opinar sobre o filme brasileiro de Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’.

Na rede social, Mia contou que assistiu a produção, que foi distribuída nos mercados internacionais como ‘I’m Still Here’, no último fim de semana e que estava ‘sem palavras’ para descrevê-lo.

“Vi ‘I’m Still Here’ neste fim de semana e fiquei sem palavras para descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram perfeitamente escritos e atuados”, escreveu a influenciadora.

Na sequência, ela ‘exigiu’ o Oscar para Fernanda Torres. A atriz, que interpreta Eunice Paiva no longa, está concorrendo ao Oscar 2025 de Melhor Atriz. O drama ainda concorre em outras duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A cerimônia está marcada para o dia 2 de março.

“Fernanda Torres, se você não ganhar aquele Oscar, você terá sido roubada. Descanse em paz, Rubens Paiva, e todos os presos políticos sob a ditadura militar do Brasil. Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e era trágica na história do Brasil”, completou Mia.

Confira:

Ainda Estou Aqui chega ao Reino Unido sendo a maior bilheteria da história

‘Ainda Estou Aqui’ perde BAFTA 2025 de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

No último dia 16 de fevereiro, aconteceu o BAFTA 2025, premiação anual para homenagear as melhores contribuições britânicas e internacionais para as artes cinematográficas.

E, para as tristeza dos brasileiros, ‘Ainda Estou Aqui’, filme de Walter Salles, não venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. ‘Emilia Pérez’, musical em espanhol do diretor francês Jacques Audiard, foi quem levou o prêmio para casa.

O filme brasileiro concorria com outras quatro produções na premiação, conhecida como o ‘Oscar britânico’: ‘Tudo Que Imaginamos Como Luz’, ‘Emilia Pérez’ (que recebeu 11 indicações), ‘Kneecap" e ‘A Semente do Fruto Sagrado’.