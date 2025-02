Agressor de Marcelo Rubens Paiva segue impune; polícia analisa imagens

Marcelo Rubens Paiva curte o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta antes, com Alessandra Negrini, antes de ser atingido por uma lata de cerveja e uma mochila

A polícia de São Paulo continua atrás do agressor do escritor Marcelo Rubens Paiva no bloco do Acadêmicos do Baixo Augusta no fim de semana. Ninguém foi preso e a Secretaria de Segurança reforça, em nota, que a “permanece à disposição para a formalização da ocorrência”.

Ainda sem respostas, os agentes de segurança usam as imagens que circulam nas redes sociais e das câmeras de vigilância colocadas em todo o percurso feito pelo bloco de Carnaval para tentar encontrar a imagem do responsável pela agressão na tarde de 23 de fevereiro.

O que aconteceu?

Marcelo Rubens Paiva é porta-estandarte do bloco do Acadêmicos do Baixo Augusta há 16 anos, mas desta vez, ele acabou sendo agredido fisicamente durante a passagem pelo centro da capital paulista. No domingo (23), um homem lançou uma mochila, uma lata de bebida e uma camiseta no escritor, que saiu sem ferimentos.

Eu cheguei de muito longe

E a viagem foi tão longa

E na minha caminhada

Obstáculos na estrada

Mas enfim aqui estou pic.twitter.com/K7f0UVDpBT — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) February 24, 2025

Neste momento, vídeos do bloco já circulavam nas redes sociais. Ao que tudo indica, o agressor do filho de Eunice Paiva e Rubens Paiva estava do lado de fora do cordão de isolamento e teria feito ainda gestos obscenos. Com seu livro e o filme Ainda Estou Aqui em alta, Marcelo foi ao bloco usando uma máscara da atriz Fernanda Torres, que interpretou sua mãe no longa que concorre ao Oscar em três categorias.

Indignação

O Acadêmicos do Baixo Augusta expressou sua indignação com o ato violento durante o Carnaval de São Paulo, alegando que o caso aconteceu durante uma celebração e homenagem ao escritor, que é um dos fundadores do bloco de rua.

“O Acadêmicos do Baixo Augusta lamenta o ocorrido no início do bloco. Durante as homenagens ao Marcelo Rubens Paiva, fundador e porta-estandarte do bloco há 16 anos, um folião jogou objetos na direção do Marcelo. Foi um susto, uma violência nunca vista. O triste ocorrido não apagou o brilho da homenagem”, informou o bloco, em um comunicado.

Após ser agredido, Marcelo Rubens Paiva apenas compartilhou a primeira estrofe da canção “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, trilha sonora do filme “Ainda Estou Aqui”, baseado no livro de sua autoria.