A melhor comédia romântica sai hoje da Netflix e você não pode perder: é impossível parar de assistir

Encontrar uma comédia romântica que tenha sido aclamada pela crítica nem sempre é uma tarefa fácil. Porém, muitos desses títulos que foram esbofeteados por especialistas conseguiram deixar marca e chegar à lista de filmes favoritos de muitos fãs do gênero.

Kate Hudson e Matthew McConaughey estrelam esta comédia romântica que está saindo da Netflix

Foi assim que chegou à Netflix o filme intitulado ‘Como Perder um Homem em 10 Dias’, que se tornou um clássico para os amantes de streaming. Um filme muito divertido e estrelado por Kate Hudson e Matthew McConaughey, mas seu tempo está contado: sai do catálogo da gigante do streaming hoje, 25 de fevereiro, conforme resenha no Readings.

O filme ‘Como Perder um Homem em 10 Dias’ com Kate Hudson e Matthew McConaughey é uma daquelas histórias bem previsíveis, mas muito divertidas de curtir. Lançado em 2003 e dirigido por Donald Petrie, que também obteve outro sucesso como ‘Miss Simpatia’ com Sandra Bullock, tornou-se parte da cultura pop de toda uma geração. Além disso, continua a provocar risos 22 anos após a sua estreia.

Uma clássica história de amor e comédia

O filme conta a história de “amor” entre Andie Anderson, uma jornalista em busca de sua próxima reportagem, e o publicitário Benjamin Barry, um solteiro de ouro que está focado em seu próximo grande contrato. Seus caminhos se cruzam uma noite, quando ambos decidem testar suas apostas um no outro. Ela pretende demonstrar que existe uma série de comportamentos que podem afastar um homem em apenas 10 dias, ao mesmo tempo que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele no mesmo tempo.

É inevitável, os dois se apaixonam, mas a história não termina aí porque sempre há uma reviravolta inesperada que vai complicar o seu final feliz.

‘Como Perder um Homem em 10 Dias’ é um filme que tem humor e uma química maravilhosa entre seus protagonistas que continua presente.