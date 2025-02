‘Uma Família Perfeita’: 3 coisas que a nova minissérie ‘perturbadora’ do Disney+ promete

O Disney+ estreia no dia 19 de março a minissérie ‘Uma Família Perfeita’, um drama estrelado por Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Faith Reid. Com os dois primeiros episódios chegando de uma vez à plataforma, a produção seguirá com lançamentos semanais. Abaixo você confere 3 coisas presentes na produção:

1. Uma história baseada em um caso real perturbador

Inspirada em eventos reais, ‘Uma Família Perfeita’ mergulha na história de um casal do centro-oeste americano que adota uma menina com uma rara condição de nanismo. No entanto, conforme os anos passam, surgem dúvidas inquietantes sobre sua idade e identidade. A suspeita transforma a vida da família em um verdadeiro pesadelo, levando a um intenso embate.

A narrativa é construída a partir de diferentes pontos de vista, explorando temas como perspectiva, preconceito e trauma. Enquanto os pais acreditam estar protegendo sua família de uma ameaça iminente, a menina luta para compreender seu passado e definir seu próprio futuro.

2. Grandes nomes no elenco e produção de peso

Além de Ellen Pompeo no papel principal, a minissérie conta com Mark Duplass, Imogen Faith Reid, Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O’Hara. A criação e produção executiva são de Katie Robbins, que também assume a função de showrunner ao lado de Sarah Sutherland.

‘Uma Família Perfeita’: 3 coisas que a nova minissérie ‘perturbadora’ do Disney+ promete (Disney/Reprodução)

Ellen Pompeo assina a produção executiva por meio de sua produtora, Calamity Jane, acompanhada por Laura Holstein. Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner e Mike Epps também fazem parte da equipe de produtores. Já a direção do episódio piloto fica por conta de Liz Garbus, que também atua como produtora executiva. A minissérie é uma produção da 20th Television.

3. Vale a pena aguardar?

Se você gosta de dramas baseados em histórias reais que misturam mistério e reviravoltas, ‘Uma Família Perfeita’ promete ser uma experiência envolvente. A minissérie promete levantar questionamentos profundos sobre identidade e crenças, além de trazer atuações marcantes de um elenco de peso. Uma Família Perfeita chega ao Disney+ no dia 19 de março! Confira o trailer: