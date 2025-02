Os fãs de séries baseadas em casos reais não querem esperar essa estreia da Max

Os fãs de séries baseadas em casos reais não aguentam mais esperar o lançamento de Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão no catálogo da Max. A minissérie que acompanha um grupo de comissários de bordo na década de 1980 decidido a combater o vírus da Aids segue sem data oficial de estreia, mas é prometida para este ano.

Johnny Massaro é o protagonista desta minissérie de cinco episódios que se une a outras produções brasileiras de sucesso da Max, como a novela inédita Beleza Fatal e Véspera. Nesta trama cheia de reviravoltas, o ator faz parte do grupo de comissários ao lado da personagem vivida por Bruna Linzmeyer.

O ator Ícaro Silva também faz parte do elenco principal vivendo Raul, um rapaz que trabalha numa boate e acolhe vítimas da Aids que precisam do AZT, o único medicamento usado na época e que ainda não era vendido no Brasil.

Lucas Drummond, conhecido por O Paciente: O Caso Tancredo Neves (2018), também está na história da Max como West, um dermatologista americano envolvido no contrabando de AZT para o Brasil em 1980.

Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro assumem o controle da minissérie da Max que faz um recorte sobre a epidemia de HIV no Brasil (Divulgação/Max)

Berlinale Series Market

O primeiro episódio da minissérie Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automáticamente foi visto na 11ª edição do Berlinale Series Market, evento de destaque no reconhecido no Festival Internacional de Cinema de Berlim para potencializar séries ao redor do mundo. Johnny Massaro, Marcelo Gomes, Carol Minêm, Thiago Pimentel, Tiago Rezende, Ernesto Sotto e Patrícia Corso estiveram presentes.