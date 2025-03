O que aconteceu com a família de Gabby Petito? Saiba o que seus pais fizeram isso após sua morte

Quase quatro anos após a morte de Gabby Petito, o caso da influenciadora assassinada pelo noivo, Brian Laundrie, voltou a ganhar atenção após a estreia de ‘American Murder: Gabby Petito’.

A série documental sobre o caso que chocou o mundo, lançada na Netflix em 17 de fevereiro, analisa todos os acontecimentos que cercaram o trágico assassinato da então jovem de 22 anos em agosto de 2021.

Durante o verão daquele ano, Gabby e Brian viajaram por vários parques nacionais nos Estados Unidos. O casal documentou suas viagens para iniciar carreira no YouTube.

Gabby Petito e Brian Laundrie em 'American Murder: Gabby Petito' |

No entanto, em setembro, ele voltou para casa na Flórida sem ela. A família de Petito relatou seu desaparecimento e iniciou uma busca que ocupou a conversa nas redes sociais e na mídia.

Após semanas de investigação, o corpo do YouTuber foi encontrado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, no dia 19 daquele mês. Mais tarde, foi descoberto que seu namorado a estrangulou até a morte.

Desde então, a dor de seus pais, Nichole Schmidt e Joseph “Joe” Petito, e de sua madrasta e padrasto, Tara Petito e Jim Schmidt, continua, mas eles buscam manter viva sua memória.

O que aconteceu com a família de Gabby Petito após seu assassinato?

Após o assassinato de Gabby Petito, os pais da influenciadora decidiram entrar com duas ações judiciais. A primeira foi contra a Polícia e a segunda contra os pais de Brian Laundrie.

No final de 2022, Nichole e Joe entraram com um processo por homicídio culposo contra a cidade de Moab no valor de US$ 50 milhões por suas ações após prenderem o casal em agosto de 2021.

Um vídeo do momento, gravado pela câmera corporal dos policiais, mostrou Petito chorando após ser detida após a polícia receber uma ligação acusando Laundrie de agredi-la.

Jim Schmidt e Nichole Schmidt em 'American Murder: Gabby Petito' |

Segundo a denúncia, os agentes teriam ignorado sinais de alerta de violência doméstica e não teriam levado em consideração a testemunha que afirmou ter visto Brian batendo em Gabby.

No entanto, em novembro de 2024, um juiz negou provimento ao processo após imagens do incidente que se tornaram virais. Schmidt e Petito afirmaram que esperavam que isso acontecesse.

Eles também entraram com uma ação civil por sofrimento emocional contra Christopher e Roberta Laundrie, alegando que sabiam que sua filha estava morta e onde seu corpo estava localizado quando começaram a busca.

As famílias chegaram a um acordo meses antes do julgamento, em fevereiro de 2024. Os detalhes do acordo entre as partes não foram revelados ao público.

Joe Petito e Tara Petito em 'American Murder: Gabby Petito' |

A família de Gabby Petito hoje

Os pais, madrasta e padrasto de Gabby Petito ainda lamentam a morte da filha, mas dizem que a dor os aproximou e eles se tornaram unidos, o que dizem sempre ter sido o sonho dela.

“Acho que o espírito dela está brilhando agora e ela está muito feliz por estarmos trabalhando juntos o tempo todo, porque era isso que ela queria”, disse Nichole em entrevista à People.

Na tentativa de manter viva a sua memória e garantir que a sua morte não foi em vão, os pais da jovem criaram também a Fundação Gabby Petito para consciencializar sobre a violência doméstica.

Nichole Schmidt em 'American Murder: Gabby Petito' |

Bem como pressionar as autoridades para que incorporem políticas e leis rigorosas sobre como a Polícia deve responder a denúncias de abusos entre parceiros e desaparecimentos.

“Temos que impedir que isso aconteça com outras pessoas”, disse Nichole. “Isso nos mantém fortes. Não podemos parar de fazer isso.

Os pais e padrastos de Gabby agora desempenham um papel na fundação, sendo sua mãe a presidente da organização sem fins lucrativos, além de voluntária em tempo integral.

Eles também doaram US$ 100.000 para a Linha Direta Nacional de Violência Doméstica em 2022. “Só podemos usar a história de Gabby para continuar ajudando os outros…” seus pais disseram em uma declaração por escrito “Se pudermos salvar apenas uma vida, será mais uma pessoa salva por causa de Gabby”.