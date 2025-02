Morre Roberta Flack, uma das mais importantes cantoras de soul, aos 88 anos: saiba mais sobre a cantora de ‘Killing Me Softly’

A indústria musical está de luto pela perda de Roberta Flack, uma das cantoras e compositoras de soul mais reconhecidas do mundo. Apesar de sua morte, seu legado continuará vivo através de canções como ‘Killing me softly’ e ‘First time ever I saw your face’.

Foi na manhã de segunda-feira, 24 de fevereiro, que foi anunciada a morte de Roberta Flack, aos 88 anos. Seu representante tornou a notícia pública por meio de um comunicado, no qual revelou que a ícone do R&B e do soul morreu pacificamente e rodeada de seus entes queridos.

“Estamos com o coração partido pelo falecimento da gloriosa Roberta Flack nesta manhã, 24 de fevereiro de 2025. Ela morreu pacificamente cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela também era uma educadora orgulhosa”, diz o referido comunicado.

Embora a causa da morte não tenha sido explicada, sabe-se que a artista lutava contra a doença de Lou Gehreug, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica, que a impedia de continuar cantando e causava problemas de fala.

Roberta Flack (Brad Barket)

Quem foi Roberta Flack?

Roberta Cleopatra Flack nasceu em Black Mountain, Carolina do Norte, em 10 de fevereiro de 1937. Desde muito jovem demonstrou interesse pela música, principalmente pelo piano, pois seus pais se dedicavam a esse tipo de arte.

Assim, aos 15 anos foi admitida na prestigiada Howard University, onde recebeu uma bolsa integral para estudar música. Mais tarde, aos 19 anos, iniciou sua carreira como cantora se apresentando em boates, onde se destacou por suas habilidades.

Em 1969 conheceu Les McCann, que lhe abriu as portas da Atlantic Records, o que levou Flack a gravar seu primeiro álbum ‘First Take’. Este foi apenas o começo de uma carreira repleta de sucessos como ‘First time ever I saw your face’, ‘Where is the love’, e ‘Killing me softly with his song’, canções pelas quais até ganhou Grammys.