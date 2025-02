Mc Livinho entra para plataforma de conteúdo adulto: ‘Quero mostrar tudo’

Mc Livinho entrou para uma plataforma de conteúdo adulto. O artista revelou que a ideia é ficar mais próximo dos fãs e garantir que eles possam acompanhar sua rotina de maneira íntima e exclusiva. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (24).

“Quero mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras, desde a criação de um novo álbum até os ensaios com a equipe de dança e a escolha do figurino. Há todo um universo criativo além da música que quero compartilhar”.

Livinho alcançou o auge nacionalmente em 2012 com os hits Mulher Kama Sutra, Tudo de Bom e Fazer Falta. O artista faz parte do casting da GR6, e além das músicas, o cantor também é conhecido por sua dedicação e talento na dança, tendo feito recentemente uma homenagem a Michael Jackson, em seu show no Lollapalooza.

Para o cantor, a plataforma de conteúdo adulto “oferece um espaço incrível para as pessoas quebrarem o tabu em torno do funk porque podem conhecer o processo de tudo, desde a criação da letra e melodia, até o clipe”.

“Mas não será só conteúdo de show e música - eu luto, danço, canto, jogo bola, nado, faço muitas coisas. Então estou animado para levar isso para lá e mostrar também meu estilo de vida”, disse Livinho, revelando que vai mostrar coisas que não mostra em outras redes sociais: “Eu mostro só uma parte da minha vida lá”.