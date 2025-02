Ludmilla revela que aeronave em que estava precisou fazer pouso de emergência: “Frio na barriga”

Nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a cantora e composto Ludmila, de 29 anos, usou seu perfil no Instagram para relatar o susto que passou durante uma viagem à São Paulo.

A dona do hit ‘Maliciosa’ contou que a aeronave em que estava precisou fazer um pouso de emergência. “Gente, a gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus. Estava a caminho do evento da Kings League, em São Paulo, mas deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar e agora voltando para o Rio de Janeiro... Não passa nem WiFi”, disse a artista.

Na sequência, a esposa de Brunna Gonçalves publicou um story para tranquilizar os seguidores. “Pousamos. Amém. Menina, que frio na barriga doido”, escreveu Ludmilla.

Ludmilla via Instagram Story (instagram.com/@ludmilla)

Recentemente, a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves, de 33 anos, usou sua conta no Instagram para contar que Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla, não terá padrinhos.

De acordo com a ex-BBB, a decisão foi tomada em conjunto com a companheira antes mesmo que ela engravidasse. “Não, gente, a Zuri não vai ter padrinho e nem madrinha. A gente não vai escolher”, disse ela ao responder uma caixinha de perguntas.

“Quem vai escolher vai ser ela, quando crescer, a pessoa que ela mais se identificar, ela vai escolher como padrinho e madrinha. A gente decidiu agir assim desde antes da gente engravidar, já tínhamos esse pensamento”, completou.

Brunna e Ludmilla, que estão juntas desde 2018 e casadas desde 2019, anunciaram a gestação durante um show da turnê ‘Numanice 3’, em São Paulo, no dia 9 de novembro de 2024. A novidade foi revelada no palco do evento.