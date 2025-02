Essa curtíssima série true crime chega ao catálogo da Max em março

O naufrágio Bateau Mouche IV segue sem respostas após 36 anos, mas inspira uma curtíssima série true crime que chega ao catálogo da Max em 18 de março. São apenas três episódios de 60 minutos que podem ser vistos em apenas um dia.

Lançada também no canal HBO, a série Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça investiga em detalhes esta que foi uma das maiores tragédias marítimas do país, matando 55 pessoas, incluindo a atriz Yara Amaral, em pela noite de Réveillon de 1988. O acidente aconteceu durante um passeio de luxo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Em três episódios, o novo documentário da HBO e da Max reconstrói os acontecimentos daquela fatídica noite e tenta responder ao constante silêncio da justiça com os familiares das vítimas. As investigações sobre fraudes e irregularidades e as questões legais envolvendo o naufrágio também abrem os olhos de quem ama assistir documentários e séries true crime.

Tragédia no Rio: A atriz Yara Amaral foi uma das vítimas do naufrágio Bateau Mouche IV, em 1988 (Nelson Di Rago/TV Globo)

Dirigida e produzida por Tatiana Issa e Guto Barra – os mesmos responsáveis por Pacto Brtal: O Assassinato de Daniella Perez, a produção foi filmada no Rio de Janeiro e vasculhou as imagens de arquivo e mais de 30 entrevistas exclusivas com sobreviventes, familiares das vítimas, advogados, especialistas e pescadores envolvidos no resgate. A série traz ainda depoimentos inéditos de Fátima Bernardes, Malu Mader e Bernardo Amaral, filho de Yara Amaral.

Para tornar a narrativa ainda mais imersiva, a série também traz recriações detalhadas, realizadas tanto no mar quanto em um tanque projetado, com 40 metros de comprimento, 30 de largura e até 25 de profundidade. Esse ambiente simula as condições oceânicas, incluindo ondas de até um metro de altura, reforçando a precisão da reconstituição dos eventos.