Detalhe na pressão foi o alerta que fez Lexa ser internada na UTI

Lexa chora ao falar da morte de Sofia e do alto risco de pré-eclâmpsia durante sua entrevista ao Fantástico (TV Globo)

O aumento da pressão foi um alerta para Camila, médica que acompanhou Lexa durante a sua primeira gestação. Em entrevista ao Fantástico (TV Globo), a cantora lembrou que todos os exames estavam perfeitos, mas a pressão marcando a partir de 12 por 8 acendeu a luz para o pedido de um exame que prevê o risco de pré-eclâmpsia, uma condição grave que se manifesta pelo aumento da pressão arterial, mas pode atacar rins, fígado e até o cérebro. Lexa anunciou a morte da filha prematura e desabafou sobre sua dor na web.

“Os exames estavam todos oks, mas a minha pressão sempre dava 12 por 8, 13 por alguma coisa. A Camila pediu para eu fazer um exame para ver qual era o seu índice para pré-eclâmpsia e o resultado deu alto índice de risco”, contou a famosa ao médico Drauzio Varella neste domingo (23).

Pré-eclâmpsia “Beirei a morte tentando salvar minha filha", desabafa Lexa sobre o período que ficou na UTI da Maternidade Santa Joana, em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Internada na UTI

Por ser uma doença silenciosa, Lexa foi internada com 24 semanas na Maternidade Santa Joana, em São Paulo: “Eu lutei semana a semana para segurar a gestação, porque eu sabia que quanto mais tempo da Soso na minha barriga, era uma possibilidade de vida dela”. Ao lado do marido, a cantora pediu orações para a filha, Sofia, durante o período que estava no centro hospitalar.

A cantora ficou dezessete dias internada, sendo que quatro foram na UTI. A esposa de Ricardo Viana também foi diagnosticada com HELLP, uma síndrome grave da pré-eclâmpsia, onde a gestante corre risco de morrer: “Beirei a morte tentando salvar minha filha”, desabafou a famosa em entrevista ao Fantástico.

O diagnóstico prevê algumas complicações sérias para a gestante. O H significa hemólise, uma destruição dos glóbulos vermelhos dentro do vaso, o EL é a elevação das enzimas hepaticas, indicando problemas no fígado e o LP, mostra a queda no número de plaquetas, levando a hemorragias.