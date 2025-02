Cauã Reymond publica clique raro ao lado da filha e impressiona a web: “Genética de trilhões”

Nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, o ator Cauã Reymond, de 44 anos, usou seu perfil no Instagram para publicar uma foto rara ao lado de sua única filha.

Sofia Massafera, de 12 anos de idade, é filha de Cauã com a também atriz Grazi Massafera. Os dois terminaram o relacionamento em 2013, após seis anos juntos. Na época, especulou-se que o motivo da separação foi devido a uma traição do ator. Os rumores nunca foram confirmados.

Na rede social, Cauã posou ao lado da filha no Rio Open, torneio de tênis sediado no Jockey Club Brasileiro, na cidade do rio de Janeiro. “Eu e meu date da vida toda. Minha menina tá crescendo”, escreveu o ator, que integrará o elenco do remake de ‘Vale Tudo’, na legenda.

Veja a seguir:

Na seção de comentários, diversos internautas ficaram impressionados com o tamanho e a beleza da menina. “Beleza ela tem de sobra... herdou do papai e da mamãe!”, escreveu uma pessoa. “Crescendo e lindamente, né? Mas também com uns pais desses... só ia sair coisa boa mesmo. Parabéns aos dois!”, comentou a segunda.

“Ela é enorme! Linda, linda igual os pais!”, declarou a terceira. “Quando junta duas beldades dá nisso: uma obra de arte! Lindos!”, disse a quarta pessoa. “Meu Deus, quanto tempo eu dormi que ela já está desse tamanho? Lindos!”, acrescentou a quinta.

“Genética de trilhões!”, destacou mais uma. “Estou aqui admirada com o tamanho e a beleza dessa menina. É como diz o ditado: herdado nunca foi roubado!”, escreveu outra.