Brasileiros invadem Los Angeles e criam clima de estádio pelo filme “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025

A cidade de Los Angeles, tradicional palco do Oscar, ganhou uma atmosfera de Copa do Mundo com a chegada dos brasileiros empolgados pela possibilidade de vitória do filme nacional “Ainda Estou Aqui”.

Conforme mostrado no Fantástico do último domingo (23), a animação da comunidade verde e amarela tomou conta da metrópole californiana, transformando restaurantes e ruas em verdadeiras extensões brasileiras. Além de torcer pela conquista, visitantes e residentes puderam aproveitar diversos atrativos especialmente preparados para a ocasião.

Bares e restaurantes entraram no clima festivo criando cardápios temáticos, com drinques exclusivos baseados nos filmes indicados à premiação. Entre os destaques está a bebida inspirada em “Ainda Estou Aqui”, uma criativa limonada adoçada com leite condensado e incrementada com noz-moscada, oferecida em versões com ou sem álcool.

Para complementar essa experiência gastronômica inusitada, uma pizzaria local chamou a atenção ao preparar pizzas com sabores peculiares, homenageando grandes nomes do cinema brasileiro como Walter Salles e Fernanda Torres. A oferta mais luxuosa foi uma pizza servida após a cerimônia do Oscar, recheada com queijo, salmão e caviar, e cuidadosamente modelada no formato da famosa estatueta dourada.

Expectativas e reconhecimento da importância histórica

Ainda de acordo com o G1, mais do que apenas diversão e gastronomia, o momento é visto como significativo por parte da comunidade brasileira, que comemora a oportunidade de mostrar ao mundo a qualidade e a diversidade do cinema nacional. Rodrigo Salem, repórter especializado na cobertura do Oscar, frisou que a indicação de “Ainda Estou Aqui” em três categorias é um feito memorável para a indústria cinematográfica brasileira.

Além disso, turistas brasileiros que compareceram ao evento expressaram orgulho e confiança na produção nacional. Andrea Oliveira e Meire Fernandes estão entre os fãs mais animados, destacando que a possibilidade de uma vitória brasileira traz uma sensação similar ao fervor experimentado durante grandes eventos esportivos internacionais.

A estrutura para receber as estrelas e o público já está preparada na famosa Calçada da Fama, com áreas específicas para imprensa e convidados especiais. Enquanto aguardam pelo resultado da cerimônia, brasileiros continuam aproveitando o ambiente festivo e permanecem otimistas, torcendo para que o cinema brasileiro saia vencedor em uma noite que promete muitas emoções.