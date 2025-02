85 anos de Tom e Jerry I Há filmes e curtas disponíveis na Max

Os 85 anos de Tom e Jerry serão celebrados pela Warner Bros. Discovery com novidades no catálogo da Max, incluindo uma animação de 2021 onde a antiga rivalidade dos dois personagem é reacendida em um importante evento.

O catálogo de séries e filmes disponibiliza para os assinantes da plataforma o filme Tom e Jerry em Nova York, animação original que segue a dupla, criada em 1940, em travessuras pela metrópole norte-americana e também os curtas.

Invasão digital e novos produtos

A dupla vai tomar as principais plataformas e redes sociais com diversas iniciativas, incluindo um filtro no TikTok no perfil de Tom e Jerry que permite aos usuários se transformarem em um personagem das cenas clássicas da animação.

Além disso, novos produtos serão lançados aos fãs, como a coleção de roupas “Say Cheese” e uma coleção exclusiva de calçados da Converse, incluindo os clássicos Chuck Taylor All Star e Chuck 70, a ser lançada em 6 de março.

Há também capas de celular e acessórios inspirados na rivalidade e nas aventuras de Tom e Jerry. Os funko de Tom e Jerry também estão garantidos, além de chinelos com os personagens.