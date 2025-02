O final da história da ucraniana Natalia Grace está disponível na Max

A história real da ucraniana Natalia Grace e dos Barnetts, um casal americano que afirmava ter adotado uma menina de 6 anos, em 2010, mas que era adulta com nanismo está de volta ao catálogo da Max para o seu desfecho final e você deve acompanhar a trama documental por completo.

Disponível no streaming, O Curioso Caso de Natalia Grace reúne relatos diversos sobre o assunto que chocou a população na época, quando o casal alegou que, no lugar de uma criança, Natalia era uma adulta sociopata.

Ela chegou a ser abandonada em 2012, dois anos após a adoção, após os pais adotivos entrarem na justiça pedindo a mudança da idade dela para 22 anos, mas Natalia tinha, de fato, 8 anos.O que eles não sabiam é que a filha adotiva sofria de displasia espondiloepifisária congênita, uma forma rara de nanismo, que foi comprovado por um exame de sangue.

Estreia da Max

Com quatro episódios de uma hora cada, o fim da saga de O Curioso Caso de Natalia Grace está disponível na Max a partir das 20h40 do dia 23 de fevereiro. A série documental será exibida semanalmente, aos domingos, sempre no mesmo horário, mas na estreia uma maratona com a segunda parte completa também ajuda a compreender melhor a história.

Já o capítulo final mergulha nos desafios enfrentados por Natalia, incluindo uma tensa missão de resgate e novas alegações de abuso. Com uma história repleta de reviravoltas ao longo dos anos, este desfecho promete finalmente revelar respostas definitivas sobre os mistérios que cercam sua vida, trazendo um fim à sua tumultuada jornada. Todas as temporadas anteriores da série estão disponíveis na plataforma de streaming Max.