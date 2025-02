O documentário sobre a morte do CEO da United Healthcare está na Max

Em 2024, Luigi Mangione foi formalmente acusado pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, que foi fatalmente baleado em frente a um hotel em Manhattan, Estados Unidos,na manhã de 4 de dezembro de 2024. Agora, a história tornou-se tema de um documentário inédito disponibilizado no catálogo da Max e no canal ID desde 21 de fevereiro.

Intitulada Luigi Mangione: O Assassino do CEO é uma série documental que aprofunda as perguntas sobre o caso que chocou a todos. Durante uma hora, Dan Abrams conversa com especialistas e pessoas da indústria e próximas ao suspeito para entender as razões que o fizeram cometer o crime.

O apresentador deste documentário inédito da Max investiga como alguém como Luigi Mangione, vindo de uma vida privilegiada, a supostamente cometer um crime tão brutal, como o assassinato do CEO da United Healthcare, que dirigia a caminha de uma conferência.

Luigi Mangione foi capturado

Foi no dia 9 de dezembro, que Luigi Mangione foi capturado pela polícia como suposto responsável pela morte do CEO. O jovem de 26 anos estava em Altoona, Pensilvânia, Estados Unidos, e foi pego em uma operação conjunta da polícia de Nova York e do FBI.

Mas, à medida que novos detalhes surgem após sua prisão – incluindo a descoberta de um manifesto –, as dúvidas sobre o caso só aumentam. O especial da Max tem produção da Twist Media e Wheelhouse, em parceria com Law & Crime para o Investigation Discovery.