Garota do Momento: Revelado quando Beatriz aparece como Aurélia

Beatriz (Duda Santos) caracterizada como Aurélia, protagonista da adaptação fictícia do romance Senhora, produzida pela TV Ondas do Mar

Beatriz (Duda Santos) aparece vestida como Aurélia no capítulo de Garota do Momento previsto para ser exibido em 27 de fevereiro. A personagem é protagonista da adaptação fictícia do romance Senhora, produzida pela TV Ondas do Mar.

ANÚNCIO

A personagem vivida por Duda será par romântico de Cássio, ator feito por Daniel Rangel. Ele é o galã da novela fictícia, fato que incomoda Beto (Pedro Novaes) em Garota do Momento. Mas, o que deixa ele enfurecido é ver sua amada no colo do ator, situação que será mostrada apenas no capítulo do dia 24.

Leia também:

O que Beto não imagina é que Bia é a responsável pelo momento constrangedor. Colocada na novela da TV Ondas do Mar por ser neta de Maristela (Lilia Cabral), ela será a vilã da história e logo no encontro com a imprensa empurra sua rival, fazendo ela cair no colo de Cássio.

Galã aproveitador

Cássio não perde tempo e aproveita a situação para ficar junto do seu par romântico na novela fictícia, sabendo que isso dá audiência e muito assunto entre as suas fãs.

Garota do Momento Cássio (Daniel Rangel) vira aliado de Bia (Maisa) e propõe um romance falso com Beatriz (Duda Santos) (Léo Rosario/TV Globo)

Já Beatriz fica sem graça ao perceber que durante o encontro com a imprensa ele resolve ficar colado nela, dando a impressão de que eles formam um casal fora da televisão e a personagem de Maisa em Garota do Momento festeja que Beto ficou cheio de ciúmes ao ver a namorada no colo do galã de novela.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.