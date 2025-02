Faustão retorna à TV? ‘Ele quer voltar’, revela filho famoso

Longe da televisão desde o fim de seu contrato com a Band, em 2022, Faustão prepara o seu retorno e, segundo João Silva, será uma “coisa grande” e inovadora. Ele afirmou que o pai tem saudade de trabalhar, mas quer fazer algo que nunca aconteceu. Em agosto de 2024, Faustão fez a última homenagem a Caçulinha, o seu ‘amigo de vida’.

João contou à coluna F5, da Folha de S. Paulo, que conversa muito com Faustão sobre o seu retorno à TV, mas não confirmou se há alguma negociação acontecendo: “Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: ‘Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’”.

O apresentador da Band disse ainda que o pai deve aparecer ao público com uma “coisa grande”, sem dar muitos detalhes sobre o que Fausto Silva planeja para o futuro.

Faustão nega retorno à TV Globo

Em novembro de 2024, Faustão negou voltar aos estúdios da TV Globo. Na época, ele receberia uma homenagem feita por Luciano Huck no Domingão. Segundo o F5, Fausto reforçou que ainda não estava pronto para pisar no palco do programa.

Jão Silva Filho de Faustão diz que o pai quer voltar à TV com "coisa grande" e que nunca fez (Renato Pizzutto/Band)

A direção da Globo chamou o ex-contratado outras vezes, mas a resposta também foi negativa, mesmo com a participação de João no quadro Batalha do Lip Sync, contra João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019).

Saúde em dia

Após falar em ‘recuperação difícil’, João Silva tranquilizou os fãs de Faustão durante a entrevista. Ele disse à coluna da Folha de S. Paulo que o pai está “mais forte fisicamente e emocionalmente” após passar por dois transplantes, no coração e no rim, e ser internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar uma infecção.

Em 2024, o ex-contratado da TV Globo e da Band passou por um processo de embolização, ou seja, um pequeno cateter foi colocado no interior do sistema linfático para a oclusão do vaso lesado, após o rim não funcionar. Na época, ele estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo para resolver problemas linfáticos que atrapalham a sua recuperação depois do transplante, feito em 26 de fevereiro.

Na época, João Silva deu detalhes sobre a recuperação do pai e disse que era preciso esperar, já que cada um tem seu tempo de resposta: “Uma parte que estava ‘vazando’ e foi necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão”, disse o apresentador da Band.