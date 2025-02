“Ela precisa de um novo estilista”: Camila Cabello vai a uma festa com o namorado, mas sofre críticas pelo vestido

Camila Cabello não poderia estar mais feliz com o doce momento que vive em sua vida pessoal. E seu relacionamento com o namorado, Henry Chalhoub, parece estar indo bem.

A cantora cubana e o empresário libanês foram vistos no domingo, 16 de fevereiro, parecendo apaixonados enquanto se dirigiam para a festa pós-BAFTA em Londres, Inglaterra.

O casal, que se uniu pela primeira vez no verão passado, foi fotografado sentados juntos em um carro e caminhando de mãos dadas para o evento vestidos para a ocasião.

Cabello atraiu especialmente a atenção usando um impressionante minivestido com alças finas que apresentava um top de renda preta com um sexy decote em V e uma minissaia com babados em camadas.

A famosa combinou com sandálias pretas com recortes na altura dos joelhos e camadas de joias douradas. Por fim, ela finalizou com uma maquiagem que destacou os olhos e prendeu o cabelo em um penteado elegante.

Camila parecia muito confiante no figurino que exibia suas pernas e decote, mas sofreu duras críticas nas redes sociais por causa de suas escolhas estilísticas para a festa luxuosa.

Camila Cabello é criticada por look pós-festa do BAFTA

E a maioria dos internautas achou que a roupa que a celebridade de 27 anos escolheu para comparecer à pós-festa do BAFTA Awards com seu amante era “horrível” e não a favorecia.

“Ela precisa de um novo estilista, primeiro o fiasco da loira descolorida e agora esse look”, disse uma internauta sobre as imagens da estrela. “Que roupa horrível!”, comentou outro.

“Eu não entendo seu senso de moda. Ela pode parecer deslumbrante, mas suas escolhas prejudicam a beleza natural”, lamentou um terceiro. “Um desastre como sempre”, julgou um quarto internauta.

Enquanto isso, um quinto descreveu seus calçados como “sapatos de gladiador Temu”. Claro, também houve quem achasse que Camila Cabello “estava ótima” e “sexy com aqueles saltos”.