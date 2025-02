Cinco novos capítulos de Beleza Fatal chegam à Max. Veja o resumo!

Cinco novos capítulos de Beleza Fatal chegam ao catálogo da Max em 24 de fevereiro, com reviravoltas que testarão as alianças, deixando o clima cada vez mais tenso entre os personagens da primeira novela original da plataforma.

ANÚNCIO

Após o escândalo que levou à internação de Lola (Camila Pitanga), Átila (Herson Capri) busca aliados para encobrir a situação, mas a família Paixão se adianta, expondo verdades que deixam a família Argento nos radares da polícia. Enquanto isso, Rog (Marcelo Serrado) tenta eliminar provas que o ligam à morte de Rebeca (Fernanda Marques), mas Gabriel (Romaní) está cada vez mais próximo da verdade.

Leia também:

Beleza Fatal Lola (Camila Pitanga) é implacável para conquistar o poder e suas milhares de seguidoras (Reprodução/Max)

Na tentativa de recuperar o controle, Lola investiga e faz revelações inesperadas que ajudam a virar o jogo a seu favor. Paralelamente, Gabriel segue sua investigação e tenta provar a ligação de Benjamin (Caio Blat) ao assassinato de Rebeca, enquanto um delegado corrupto ameaça a família Paixão, colocando a vida e o disfarce deles em risco. Em meio aos problemas, Sofia (Camila Queiroz) se vê encurralada após ser traída por uma aliada enquanto Alec (Breno Ferreira) desiste da vingança e resolve sair da Lolaland.

Confira as sinopses oficiais abaixo:

Capítulo 21: Com medo do escândalo sobre a internação de Lola, Átila pede ajuda à “Júlia”. Rog tenta comprar prova que o incrimina na morte de Rebeca, mas a família Paixão age mais rápido. Benjamin aceita dar um novo golpe em Lola, e ela desperta do coma.

Capítulo 22: Lola desperta sem memória após o coma. A família Paixão envia áudio à polícia que incrimina Rog no caso de Rebeca. Gabriel chega até a Casa do Sim. Átila vai à delegacia atrás de Benjamin, e os Argento viram alvo de escândalo na imprensa.

Vale Tudo Breno Ferreira interpreta André no remake. Ele é filho de Consuêlo (Belize Pombal) e Jarbas (Leandro Firmino) e irmão de Daniela (Jessica Marques) (Léo Rosário/TV Globo)

Capítulo 23: Foragido, Rog pede ajuda à Andrea. Gabriel conta para Gisela sobre o envolvimento de Rog na morte de Rebeca. Lola confessa à “Júlia” que finge estar desmemoriada e descobre segredo de Átila. Tomás e Rog se enfrentam. Lola surpreende Átila.

Capítulo 24: Átila aceita chantagem de Lola. Gisela pede ajuda da polícia para inocentar Rog. “Júlia” confessa a Gabriel que foi à Casa do Sim. Eles se desentendem. O delegado subornado por Lola chega na família Paixão, e Nara toma uma atitude inesperada.

ANÚNCIO

Capítulo 25: Elvira e Lino tentam se livrar do corpo do delegado. O motorista envolvido na morte de Rebeca é preso, e Gabriel consegue pistas que ligam Benjamin ao caso. Alec pede demissão da Lolaland para ficar com Carol. Sofia é enganada por uma aliada