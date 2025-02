Carnaval: Detalhe no vestido de Nicole Bahls surpreende foliões

Três mil lacres de cerveja no vestido de Nicole Bahls chamaram a atenção dos foliões no Carnaval de Olinda, em Pernambuco, neste domingo (23), onde a famosa deu início à sua temporada de festas. O look foi criado pelo estilista local Walkir Campos.

“O vestido ficou incrível, e acredito que é fundamental, sempre que possível, valorizar os profissionais locais, para que possamos dar visibilidade aos inúmeros talentos que existem no Brasil”, disse Nicole, que festejou ao lado de Ivete Sangalo.

Carinho por Olinda

O carinho de Nicole Bahls pelo Carnaval de Olinda é enorme. A famosa já passou a folia na cidade em 2015, mas confessa que estava com saudade de retornar à região durante essa época do ano: “Vim para Olinda há dez anos e confesso que estava ansiosa para reviver a vibração dessa festa tão linda”.

Apaixonada por Carnaval, a ex-Pânico na TV e ex-A Fazenda reforça que a festa é diferente em cada canto do país e elogia a região: “Pernambuco é reconhecido por sua rica cultura durante todo o ano e, nessa época é impossível não lembrar do Galo da Madrugada. O Brasil é imensamente rico em cultura, e o calor humano do nosso povo é único”.

Após sua passagem por Pernambuco, a influenciadora embarca para Salvador, onde tem uma agenda de compromissos na capital baiana: “Meu interesse vem de um sonho de menina, que assistia aos desfiles na televisão, mas nunca imaginei que um dia viveria o carnaval tão de perto, representando marcas das quais sou fã. É uma honra, e sou muito grata a Deus por isso.”

Solteira e focada na carreira

Solteira, Nicole revelou que está focada em cuidar da carreira, além de si mesma e na família: “Estou bem, me cuidando, me priorizando e vivendo um dia de cada vez. Todo final de ciclo traz desafios, mas estou vivendo essa fase com felicidade, abraçando todos os novos desafios que estão surgindo. 2025 será um ano de muito trabalho, há vários projetos estão saindo do papel”.