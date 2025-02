Carnaval de SP: Foliões agridem Marcelo Rubens Paiva no Baixo Augusta

Marcelo Rubens Paiva curte o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta antes, com Alessandra Negrini, antes de ser atingido por uma lata de cerveja e uma mochila

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme estrelado por Fernanda Torres que concorre a três estatuetas no Oscar, foi agredido ao participar do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que desfilou na tarde deste domingo (23), no centro de São Paulo. O filho de Rubens Paiva usava uma máscara com o rosto da atriz quando foi atingido por uma lata de cerveja.

O filho de Eunice Paiva, que é interpretada por Fernanda Torres no filme, também foi atingido por uma mochila, que teria sido arremessada por outra pessoa que estava no bloco carnavalesco. Já outro folião incomodado com a presença do escritor mostrou o dedo do meio. Após a agressão, Marcelo avançou com a cadeira de rodas para cima das grades e os seguranças tiveram de conter a confusão que se formou, interrompendo a homenagem e a passagem do bloco.

Blocos de rua de SP

Este domingo (23) foi o segundo dia oficial do carnaval de rua da cidade de São Paulo, com blocos espalhados por vários cantos. A Prefeitura confirma que 601 blocos fazem parte da edição de 2025, atraindo mais de 16 milhões de pessoas até o dia 9 de março, quando termina o pós-Carnaval.

Ainda Estou Aqui no Oscar

Ainda Estou Aqui foi indicado em três categorias do Oscar e, pela primeira vez na história, uma produção brasileira concorre à principal categoria da premiação do cinema: Melhor Filme.

O longa protagonizado por Fernanda Torres ainda pode levar a estatueta como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A produção, dirigida por Walter Salles, é o primeiro longa original Globoplay que conquista prêmios ao redor do mundo.