A primeira declaração público de Nicolas Prattes após deixar Mania de Você

Nicolas Prattes começou a aproveitar as férias após o fim das gravações de Mania de Você e foi visto no Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, onde falou sobre a morte de Rudá, seu personagem, antes do último capítulo.

À coluna de Fábia Oliveira , no Metrópoles, o marido de Sabrina Sato não comentou sobre o último post polêmico nas redes sociais envolvendo o personagem, mas disse que faz novela para o público: “A resposta do público é a resposta de Deus”, disse o famoso.

O adeus de Rudá

Rudá (Nicolas Prattes) gravou nesta sexta-feira (21) as suas últimas cenas em Mania de Você. O protagonista se despede de forma trágica antes mesmo do último capítulo da novela das nove, , logo após o Carnaval, sendo capturado por Mércia (Adriana Esteves) numa emboscada.

Mania de Você Nicolas Prattes escuta Livre Estou, da Frozen, após gravar sua última cena da novela das nove e vira meme nas redes sociais (X/Twitter/Reprodução)

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.