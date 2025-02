A nova série médica da Netflix junta as estrelas de Reacher e The Purge

Série médica da Netflix junta as estrelas de Reacher e The Purge

A nova série médica da Netflix, Pulso, junta Willa Fitzgerald, de Reacher (2022), e Colin Woodell, de The Purge (2018), em episódios que serão disponibilizados no catálogo da plataforma em 3 de abril. Na história, eles são dois médicos de um Centro de Trauma lidando com seus conflitos pessoais enquanto um furacão se aproxima de Miami, Estados Unidos.

Em Pulso, Willa interpreta a doutora Danny Simms, que recebe uma promoção inesperada, enquanto Colin leva o renomado residente-chefe doutor Xander Phillip, que acaba de ser suspenso. Mas, é diante da tempestade que eles trabalham juntos e lidam com os boatos de um romance complicado.

A pressão do trabalho dentro do hospital não escapa dos personagens da série que chega ao catálogo da Netflix em abril, afinal o grupo de médicos está pronto para salvar a vida dos seus pacientes, mesmo quando querem compreender os problemas das suas próprias vidas.

A produtora executiva da série, Zoe Robyn, deixou claro que a ideia é que os personagens principais sejam próximos da realidade vivida pela população e pelos profissionais da saúde, ou seja, que precisam passar pelos problemas que surgem entre colegas de trabalho, em um lugar onde há muita pressão.

Pulso Os episódios da série médica que acontece durante uma tragédia iminente chegam ao catálogo da Netflix no dia 3 de abril (Divulgação/Netflix)

A expectativa é que os assinantes da Netflix se identifiquem com os personagens de Pulso, onde “relacionamentos se formam e se desfazem”, afirma a produtora.

Para o produtor executivo Carlton Cuse, nos dias atuais, o grupo de trabalho pode ser uma das comunidades mais importantes onde estamos inseridos: “As questões que surgem - entre o que se passa dentro e fora do horário de trabalho - podem se tornar complicadas, as coisas podem se confundir. É isso que queremos explorar em Pulso”.