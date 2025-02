A Grande Mentira – O suspense perfeito com Helen Mirren e Ian McKellen para curtir no domingo à noite

As noites de domingo costumam de ser tédio para muitas pessoas. No entanto, o cenário pode mudar completamente ao encontrar o filme perfeito para ver nas plataformas de streaming.

Por isso, se você procura uma produção que prenda seus olhos na TV do começo ao fim, aqui temos uma dica imperdível: ‘A Grande Mentira’ [no inglês, ‘The Good Liar’], filme de suspense policial de 2019 adicionado recentemente ao catálogo da Max.

Dirigido e produzido por Bill Condon e escrito por Jeffrey Hatcher, o longa-metragem é baseado no romance de mesmo nome de 2015 de Nicholas Searle.

De acordo com a sinopse, a história gira em torno do golpista Roy Courtnay, que não resiste em aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a recém-viúva Betty McLeish. No entanto, à medida em que a mulher abre sua casa e sua vida para o vigarista profissional, ele se surpreende quando começa a se importar com ela.

Veja o trailer oficial:

O filme é estrelado pelo ator Ian McKellen, que conta com uma carreira de mais de seis décadas, e a atriz Helen Mirren, conhecida por seus sucessos na televisão e no cinema, como ‘A Rainha’, ‘Assassinato em Gosford Park’ e ‘RED: Aposentados e Perigosos’.

Além da dupla, o elenco do longa ainda inclui: Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Laurie Davidson, Phil Dunster, Spike White, Céline Buckens, Michel Culkin, Lucian Msamati, Tunki Kasim, Aleksandar Jovanovic, entre outros astros.

‘A Grande Mentira’ possui 1 hora e 50 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, está entre os filmes mias assistidos da Max.