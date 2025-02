Vale Tudo: Decidido quem leva personagem de Danton Mello no remake

Foi decidido que Miguel Moro interpretará Bruno em Vale Tudo, personagem levado por Danton Mello em 1988, quando a novela original foi exibida. Na época, o galã gravava a sua quarta produção na TV Globo, o que não acontece com o novo reforço do elenco de 2025, que atuou em Reis, da Record, como Asa. Em Garota do Momento, o pai interpretado por Danton comete um grande erro e fica afastado dos filhos .

Na novela das nove, o ator estreante na emissora carioca vai dar vida ao filho de Leila (Carolina Dieckmann) e Ivan (Renato Góes). Cuidadosa com o remake, Manuela Dias adaptou a história de Bruno e trouxe o personagem para os dias atuais, vivendo situações típicas desta geração.

O papel de Miguel Moro é viciado em todo tipo de tela, dando um alerta sos pais que assistem a novela substituta de Mania de Você, a partir de 31 de março.A autora também garante que o personagem não terá uma participação discreta em Vale Tudo de 2025, diferente do que aconteceu com Danton Mello na novela original.

Família problemática

Em Vale Tudo, Bruno precisa lidar com as frustrações de uma família fria. Seu pai, Ivan (Renato Góes), é viciado no trabalho e não dá a mínima atenção ao filho, e sua mãe, Leila (Carolina Dieckmann), é narcisista e se coloca em primeiro lugar a qualquer momento. Sem atenção, o adolescente vivido pelo ator de Reis (Record) se joga no mundo virtual como um refúgio emocional.

Vale Tudo Miguel Moro interpreta Bruno, papel que foi de Danton Mello em 1988. No remake, ele é filho da personagem levada por Carolina Dieckmann (Fábio Rocha/TV Globo)

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), que passa por mudanças significativas , Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.