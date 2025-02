O dia em que Camila Parker usou sua própria versão do “vestido de vingança” de Lady Di

Camila Parker é a atual rainha consorte do Reino Unido, como esposa do rei Charles III, por isso sempre esteve na boca de milhares de pessoas ao redor do mundo. O fato de ser agora a mulher que se senta ao lado do filho da falecida rainha Elizabeth II é algo que parece não agradar a alguns fãs que ainda se lembram de Lady Di, a princesa do povo e primeira esposa do atual monarca.

ANÚNCIO

Camila Parker usou sua própria versão do icônico vestido de vingança de Lady Di

É importante lembrar que a história de amor de Charles III e Camilla Parker não é uma das favoritas dos britânicos ou mesmo de muitos ao redor do mundo, pois após o ex-príncipe confirmar que foi infiel à princesa Diana com sua agora esposa, ela não foi bem recebida, segundo o que foi analisado pelo site Glamour.

O dia que Camila Parker usou sua própria versão do "vestido da vengança" de Lady Di

Charles e Camila se casaram oficialmente em 2005 e desde então ele recriou em diversas ocasiões o estilo de Lady Di, que nos anos 80 se tornou um ícone emblemático da moda e que perdura até hoje. Entre os estilos mais inesquecíveis da mãe dos príncipes William e Harry, está o conhecido “vestido de vingança”, pois foi o que ela usou na noite em que Charles III admitiu sua infidelidade durante o relacionamento.

O dia que Camila Parker usou sua própria versão do "vestido da vingança" de Lady Di

Um vestido atemporal que marcou época

LEIA TAMBÉM:

O dia em que Harry ficou envergonhado por causa de seus sapatos

A viciante série coreana que dizem ser melhor que ‘Round 6′ e poucos conhecem: é cativante

Chega ao fim o relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme: “Seguir caminhos separados”

Essa mesma peça intitulada “vestido de vingança” foi recriada anos depois pela própria Camila Parker, que usou uma combinação muito parecida com a de Diana de Gales. O atual soberano britânico chegou ao hotel Ritz, em Londres, num estilo semelhante. Embora o vestido fosse longo, também era preto, com o mesmo corte e mangas, e ela também usava um colar de pérolas.