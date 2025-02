Melhor que ‘The Crown’? A nova série baseada na história de amor mais chocante da realeza europeia

‘Harald e Sonia’ é a nova série que foi lançada no dia 14 de fevereiro na plataforma Prime Video e trata da história de amor proibido dos atuais Reis da Noruega e que está causando sensação no streaming.

A série conta os primeiros anos de relacionamento entre o então príncipe herdeiro e a costureira por quem se apaixonou praticamente à primeira vista.

É estrelado por Sindre Strand Offerdal, que interpreta Harald, e Gina Bernhoft Gørvell, que interpreta a Rainha Sonia, quando ela era apenas uma jovem interessada em costura e design de moda e que tinha uma verdadeira paixão por um futuro rei.

Harald e Sonia conheceram-se num acampamento de verão em 1959, com duas situações de vida muito diferentes. Foi chamado para ser rei dos noruegueses, já que naquela época seu pai, Olavo V, era o monarca. Ela era filha de um comerciante. A paixão surgiu e sua relutância inicial em se tornar noiva de um príncipe desapareceu. É claro que ele não achava que encontraria tantos obstáculos.

Casais escondidos

A revista Vanitatis destaca que o namoro durou quase dez anos e muitos o viveram em segredo. Só algum tempo depois Harald decidiu confessar ao pai que tinha um relacionamento com a jovem Sonia Haraldsen, após o que encontrou oposição frontal do monarca.

Olav encontrou a mesma situação em seus três filhos, já que as irmãs de Harald, Astrid e Ragnhild, também se apaixonaram por dois homens de classe média que nada tinham a ver com as exigências do pai, mas os três lutaram por seu amor.

Ragnhild renunciou a seus direitos dinásticos, ao tratamento de sua alteza real e à atribuição estatal. Sua irmã Astrid teve mais sorte, já que sua dedicação à Coroa, atuando como rainha após a morte de sua mãe, Marta da Noruega, significou que ela só teve que abrir mão de seus direitos de herança para se casar com seu amor.

Casado e superando obstáculos

Harald, por mais que seu pai tentasse combiná-lo com alguém de sua posição, a resistência do então príncipe herdeiro era ainda maior. O agora monarca emitiu uma ordem: ou o rei Olavo permitiria que ele se casasse com Sônia ou renunciaria aos seus direitos dinásticos.

Isso teria sido um escândalo de grandes proporções. Foi mais fácil ceder e camuflar a decisão como algo alinhado com os bons momentos.

Já demitido, em 1968, Olav anunciou ao Governo que consentia no casamento, mas depois do casamento, Harald e Sónia tiveram que enfrentar até hoje muitos desafios, muitos deles relacionados, precisamente, com as histórias de amor dos seus filhos, Haakon e Marta Luisa.