João Guilherme é flagrado após término com Bruna Marquezine. Veja onde!

Ator é flagrado na ponte aérea Rio-São Paulo, em sua primeira aparição pública após o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine

O ator João Guilherme foi flagrado na ponte aérea Rio-São Paulo, em sua primeira aparição pública após o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine, com quem namorou por um ano. A aparição aconteceu na sexta-feira (21), quando o filho do cantor Leonardo viajou para um trabalho ao lado de Anitta para o Carnaval.

Segundo o site Terra, o famoso apareceu visivelmente abalado. Após o anúncio do fim do romance, rumores dominaram a web e apontaram que a relação de Bruna com a família de João teria influenciado a decisão.

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, disse que a atriz não conseguiu criar um vínculo próximo com os parentes do ator, incluindo sua cunhada, Virgínia Fonseca.

Além disso, a exposição de sua imagem na fazenda Talismã durante uma festa realizada para celebrar os 23 anos de João Guilherme teria incomodado a famosa.