Jennifer Aniston reagiu à declaração de amor de Obama à sua esposa Michelle

Crescem cada vez mais os rumores de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barak Obama, e sua esposa Michelle estão prestes a se separar, e a atriz Jennifer Aniston é responsabilizada por ser a terceira na disputa. Porém, nada disso foi confirmado e ainda neste último final de semana o político fez um gesto romântico com a companheira, o que acalmou um pouco os boatos.

A ausência da advogada em eventos importantes com a presença de Obama, como a posse de Donald Trump como novo presidente, bem como o funeral do ex-presidente Jimmy Carter; e uma foto de um jantar em que a linguagem corporal revela a suposta distância entre eles reforça ainda mais a especulação.

Mas, apesar de todas as especulações que se têm feito sobre a sua vida amorosa, Barack enviou uma mensagem emocionada à mãe das suas duas filhas, a propósito do Dia dos Namorados nos EUA: “Trinta e dois anos juntos e você ainda me tira o fôlego. Feliz Dia dos Namorados!”, escreveu ele no X, acompanhado de uma foto com a esposa.

Michelle também reagiu à mensagem com algumas palavras românticas e a mesma imagem que usou: “Se há uma pessoa com quem posso contar sempre é você @BarackObama. Você é minha rocha. Você sempre foi. Você sempre será. Feliz Dia dos Namorados, querido!” Embora para muitos isto tenha sido um sinal de que o seu casamento ainda é forte, outros acreditam que foi uma tentativa de desviar a atenção.

Jennifer Aniston reagiu à mensagem de Obama?

A atriz de 56 anos também aproveitou o Dia de São Valentim para se expressar, por isso muitos interpretaram sua mensagem no Instagram como uma dica ao casal. Através de seus stories, a estrela de ‘Friends’ compartilhou uma imagem particular.

Jennifer Aniston e Barack Obama Jennifer não se calou no Dia de São Valentim e enviou também uma mensagem carinhosa a alguém, e muitos afirmam que foi para Obama

Era a foto de um banheiro de uma casa que tinha “Eu te amo XX” escrito no espelho. Embora ela não tenha escrito a quem a mensagem foi dirigida, muitos presumem que foi uma dica para Obama, já que a artista não tem parceiro conhecido e ultimamente ela só tem estado romanticamente ligada a ele.