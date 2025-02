Imparável - O filme emocionante com Jharrel Jerome e Jennifer Lopez que você PRECISA assistir no Prime Video

Imparável - O filme emocionante com Jennifer Lopez que você PRECISA assistir no Prime Video

Passar o sábado à noite em casa costuma ser um programa tedioso, não é mesmo? No entanto, tudo pode quando você encontra o filme perfeito para ver no streaming.

E se você é fã de filmes de drama, prepare os lencinhos para essa produção que foi adicionada recentemente ao catálogo do Prime Video.

Trata-se do longa de drama esportivo biográfico americano, ‘Imparável’ [no inglês, ‘Unstoppable’], dirigido por William Goldenberg e escrito por Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman. A produção estreou na plataforma de streaming em 16 de janeiro de 2025.

Baseado no livro de 2012 de Robles e Austin Murphy, o filme conta a história real de Anthony Robles, um lutador que nasceu sem uma perna, mas cujo espírito indomável e determinação implacável o ajudaram a superar os obstáculos para se tornar um campeão de luta livre da Divisão I da NCAA.

Confira o trailer:

A obra é estrelada pelo ator Jharrel Jerome, conhecido por interpretar Kevin no filme ‘Moonlight’, de Barry Jenkins, e Korey Wise, na série ‘When They See Us’, da Netflix, e a atriz e cantora Jennifer Lopez, que já integrou o elenco de produções como ‘Encontro de Amor’ e ‘O Garoto da Casa ao Lado’.

O elenco de apoio ainda inclui Bobby Cannavale, Don Cheadle, Michael Peña, Shawn Hatosy, Julianna Gamiz, Chimechi Oparanozie, Noen Perez, Parker Sacj, Jacob John Caldwell, Mason Eaglin, Mykelti Williamson, Evan Shafran, Timothy Beal e Alex Barone.

‘Imparável’ possui 2 horas e 04 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e está disponível para todos os assinantes do Prime Video.