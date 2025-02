Gabriel Leone faz gêmeos criados sob o legado bíblico nesta série inédita

Interpretados por Gabriel Leone, os gêmeos Caim e Abel são criados sob o legado bíblico de seus nomes em Véspera, série original da Max que começou a ser gravada recentemente e traz revelações chocantes a partir de uma desgraça iminente. A produção nacional é baseada no romance homônimo da autora Carla Madeira e segue sem previsão de estreia na plataforma.

ANÚNCIO

As reviravoltas e camadas desses irmãos serão descobertas a partir do momento que Vedina, esposa de Abel, abandona seu filho. A personagem é interpretada pela atriz Camila Márdila, presente no filme Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar 2025.

Leia também:

O ato inexplicável desvenda em Véspera um labirinto de segredos de família, relacionamentos intrincados, crenças profundas e dilemas morais, dando mais complexidade à história original da Max.

Véspera Bruna Marquezine, Gabriel Leone e Camila Márdila são os protagonistas da série original da Max, que começou a ser filmada em São Paulo e Minas Gerais (Divulgação/Max)

O elenco de Véspera

Gabriel Leone e Camila Márdila não são os únicos famosos que estrelam Véspera. A produção original da Max também conta com Bruna Marquezine, que interpreta Veneza, Yara de Novaes, que foi Inácia na novela Um Lugar ao Sol (2021), como Custódia, e Juan Queiroz, do remake de Renascer (2023).

Os atores Carlos Francisco, Lianna Matheus Rodrigo Bolzan também fazem parte do elenco principal da nova série brasileira que será disponibilizada no streaming em breve e que segue sendo gravada em São Paulo e Minas Gerais. As autoras Ângela Chaves e Mariana Torres são responsáveis pelo roteiro e a direção geral é de responsabilidade de Joana Jabace.