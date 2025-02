Famosa ‘Grávida de Taubaté’ quebra o silêncio neste domingo, após 13 anos

Maria Verônica Aparecida Santos diz que perdeu a vida com a repercussão do escândalo da falsa gravidez de quadrigêmeos, em 2012

Conhecida como a “Grávida de Taubaté”, Maria Verônica Aparecida Santos afirmou que perdeu a vida com a repercussão do escândalo da falsa gravidez de quadrigêmeos, em 2012. Durante uma entrevista ao Domingo Legal, ela contou os motivos que a fizeram decidir se calar por 13 anos e que “nunca disse a ninguém que eu era uma coitadinha”. O programa vai ao ar a partir das 11h15, no SBT.

Ao quebrar o silêncio pela primeira vez na televisão, ela afirmou para Celso Portiolli os impactos em sua vida e respondeu de forma direta se acha que as pessoas acreditam em suas palavras: “Eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar”.

Ainda sobre o assunto, a “grávida de Taubaté” falou sobre o livre arbítrio em acreditar na versão contada por ao programa semanal do SBT.

Conversão religiosa

Antes disso, em janeiro, ela deu detalhes sobre sua vida em seu canal no Youtube, onde soma quase 3 mil inscritos. Na época, Maria disse que usaria a internet para mostrar sua jornada de conversão religiosa: “Postaremos semanalmente alguns vídeos e vamos explicar e levar até vocês a minha história de conversão”.

Grávida de Taubaté Celso Portiolli entrevista Maria Verônica Aparecida Santos para o Domingo Legal (SBT) (Divulgação/SBT)

A entrevistada de Celso Portiolli também relembrou o caso que chocou o país em 2012 e afirmou que o escândalo ocorreu em um momento de afastamento da igreja: “Em 20 de janeiro de 2012, às 3 horas da manhã, enquanto a mídia fazia sensacionalismo com minha vida, eu voltava para a casa do Pai... fazia minha confissão e recebi minha absolvição”.