Esta série com estrelas de The Flash e Missão Impossível chega em março na Max

As atrizes Maribel Verdú (The Flash) e Mariela Garriga (Missão Impossível 7 e 8) são as protagonistas da série espanhola Quando Ninguém Nos Vê, que estreia em 7 de março na Max e se passa durante a Semana Santa. A trama original é baseada no romance homônimo escrito por Sergio Sarria e publicado pela Espasa.

Na história com oito episódios, Maribel Verdú leva a personagem Lucía Gutiérrez, sargento da Guarda Civil que investiga o misterioso suicídio de uma moradora de Morón de la Frontera, região de Sevilha que fica próxima à base aérea do Exército dos Estados Unidos.

Já Mariela Garriga dá vida a Magaly Castillo, agente especial do Exército dos Estados Unidos que chega à base de Morón para localizar um soldado americano desaparecido.

Personagem conectadas

As histórias das personagens não seguem separadas em Quando Ninguém Nos Vê. Enquanto, a Guarda Civil vivida por Maribel Verdú percebe que eventos estranhos aconteceram durante a primeira procissão da Semana Santa, a militar levada por Mariela Garriga desconfia que o sumiço do soldado está ligado aos negócios obscuros do Coronel Seamus Hoopen (Ben Temple), comandante da base aérea.

O sargento Andrew Taylor, levado por Austin Amelio, famoso por Hit Man, é outro personagem importante nesta série original da Max. Ele é o apoio nesta investigação e faz com que as protagonistas percebam que o caso é muito mais complexo do que imaginavam, envolvendo tanto moradores de Morón quanto soldados americanos da base.

Quem mais está no elenco

A série espanhola Quando Ninguém Nos Vê, que estreia em 7 de março na Max, traz outros atores conhecidos do público no elenco, como Dani Rovira, de Oito Sobrenomes Bascos, e April Montilla, estrela de Someone Has to Die, da Netflix.

O novo lançamento da Max também conta com a participação de Lucia Jimenez, Numa Paredes, Maria Alfonsa Rosso, Eloy Azorin, Virginia de Morata, Carlos Beluga, Lorca Prada e Ana Maria Vivancos.