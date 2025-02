Culpado? O processo de Jay Z ligando-o a Sean ‘Diddy’ Combs confirmaria o “trauma” de Beyoncé

O renomado empresário, cantor e produtor musical Jay Z foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos junto com o rapper Sean ‘Diddy’ Combs em uma festa após o MTV Video Music Awards em 2000.

Embora o cantor tenha solicitado o arquivamento da ação por falta de jurisdição sobre o caso em dezembro, a notícia causou polêmica na indústria e entre os fãs de música da época. Porém, agora as circunstâncias o fazem sorrir.

As notícias do processo contra Jay Z que o liga a Sean ‘Diddy’ Combs

A ação civil movida pela vítima citada Jane Doe, representada por Tony Buzbee do Texas, nomeou Jay Z como um dos supostos agressores em um evento ocorrido em uma casa em Nova York em 7 de setembro de 2000.

Recentemente, foi anunciada a resolução do juiz que negou provimento ao processo de abuso sexual contra ela, embora outros meios de comunicação afirmem que os advogados da demandante, Anthony Buzbee e Antigone Curis, relataram que a mulher “notifica que (o processo) é arquivado voluntariamente com preconceito”. É por isso que você não poderá processá-los novamente pelo mesmo crime no futuro.

Em nota, o artista confessou que a situação deixou um trauma significativo para sua esposa Beyoncé e seus filhos. Embora considerasse a decisão do juiz uma vitória pessoal, enfatizou a importância de proteger tanto as vítimas como os inocentes de acusações infundadas.

“O trauma que minha esposa (cantora Beyoncé), meus filhos, meus entes queridos e eu sofremos nunca pode ser subestimado”, acrescentou.

O advogado do rapper, Alex Spiro, também divulgou um comunicado comemorando a resolução do caso e destacando a determinação de Jay Z em limpar seu nome sem ter que pagar qualquer indenização.

No entanto, a situação permanece completamente por resolver, uma vez que ‘Diddy’ permanece sob custódia à espera de julgamento por acusações federais de extorsão, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição.