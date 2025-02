A vez que Kate Middleton deu uma palmada no Príncipe William e provou ser tão irreverente quanto Lady Di

A família real britânica, conhecida pela sua formalidade e protocolo, surpreende por vezes com momentos de espontaneidade que revelam um lado mais descontraído e divertido. Um desses momentos ocorreu na cerimônia de premiação BAFTA em 2023, quando Kate Middleton deixou todos sem palavras ao dar uma palmada no príncipe William.

ANÚNCIO

Este gesto, registrado em vídeo e amplamente partilhado, tornou-se viral entre os seguidores da família real, que o recordam com risos e carinho.

Quando Kate Middleton deu uma palmada no príncipe William?

Kate Middleton, com um sofisticado vestido branco Alexander McQueen, que já havia usado em 2019, chegou ao tapete vermelho acompanhada do marido, o príncipe William. Ele, por sua vez, optou por um elegante smoking de veludo preto que acentuava seu porte real.

Enquanto caminhavam juntos, Kate Middleton, demonstrando senso de humor, decidiu quebrar o protocolo de uma forma bastante singular: deu uma pequena palmada em William. Este gesto, que pode parecer trivial, simboliza a proximidade e cumplicidade que existe entre eles, bem como a capacidade de trazer um toque de diversão a eventos altamente formais.

As risadas compartilhadas entre os dois naquele momento chamaram a atenção dos presentes e das câmeras, tornando-se um momento viral que muitos recordarão por anos.

LEIA TAMBÉM:

Netflix aposta no suspense sensual com esta série estrelada por Renée Zellweger

ANÚNCIO

O rei Charles III estaria em fase terminal e teria feito um pedido a Harry “antes que seja tarde demais”

3 coisas sobre ‘Ganhar ou Perder’, nova série da Pixar, que você deve saber antes de assistir

Aliás, os internautas destacaram que este tipo de interações lembram os momentos mais irreverentes da falecida Diana de Gales. Lady Di, conhecida por sua cordialidade e humanidade, sempre encontrava formas de se conectar com o público de maneiras inesperadas, pois gostava de quebrar as regras.

No entanto, este ano foi a exceção. William e Kate decidiram não comparecer à cerimônia do BAFTA, optando por desfrutar de bons momentos com os filhos, que iniciaram recentemente as férias escolares.