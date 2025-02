Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental no interior de SP

O comediante e youtuber Whindersson Nunes, de 30 anos, se internou em uma clínica psiquiátrica para cuidar de sua saúde mental no interior de São Paulo.

Ao longo dos últimos anos, o artista tem compartilhado seus desafios com a saúde mental. Em 2019, ele chegou a contar que estava com depressão, durante uma entrevista no programa Fantástico, da TV Globo. Nunes também falou sobre a doença em um de seus especiais de stand-up da Netflix.

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, a informação da internação foi confirmada pelo site Hugo Gloss, por meio de um comunicado oficial da ‘Non Stop Produções Artísticas’, empresa responsável pela carreira do comediante.

De acordo com a nota oficial, Whindersson se internou por conta própria. “A Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Whindersson Nunes, informa que o humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana”, começou o comunicado.

“O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar”, continuou. “Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde”.

Ainda segundo a nota, o youtuber está bem. “Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento”, concluiu.