Volta por Cima: Proposta de Osmar irrita Madalena nesta cena

Uma proposta feita por Osmar (Milhem Cortaz) vai irritar Madalena (Jéssica Ellen) no capítulo de Volta por Cima previsto para 25 de fevereiro. Na cena, o tio aparece na Vila Cambucá e pede para que a protagonista da trama decore sua festa de casamento com Violeta (Isabel Teixeira).

ANÚNCIO

Leia também:

Garota do Momento: Dois personagens descobrem as falcatruas de Juliano

O pedido é visto como uma afronta por Madalena, que fica inconformada com a cara de pau do parente. Ela recusa a ideia e ainda dá um grande sermão no vilão, que acaba aceitando o seu acordo pré-nupcial com a megera, que promete ceder parte dos bens da família Castilho para o seu nome.

Desconfiança na família

O personagem de Milhem Cortaz também precisa contornar outro problema familiar após o casamento. Acontece que Tati (Bia Santana) desconfia que o tio pode fugir do país para não pagar sua dívida com Madalena.

Volta por Cima Madalena (Jéssica Ellen) recusa convite feito pelo tio e dá um grande sermão no vilão (Fabio Rocha/TV Globo)

Jin (Allan Jeon) é quem faz a situação piorar, após ouvir Osmar revelar que vai passar a lua de mel na Europa. Ao saber da novidade, Tati vai à delegacia e denuncia Osmar pelo roubo do bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) e a polícia aparece em meio ao casamento, levando o ladrão preso.

Novela substituta

O último capítulo de Volta por Cima vai ao ar em 25 de abril. Na segunda-feira, 28, a história de Dona de Mim assume o horário das 19h na TV Globo. A trama é protagonizada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo.

Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados na trama.