O aclamado filme de época da Netflix sobre um romance proibido que vai te abalar completamente

A Netflix oferece aos seus milhões de assinantes uma intensa experiência cinematográfica com o filme ‘O Leitor’, estrelado por Kate Winslet, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua ótima atuação neste longa-metragem dirigido por Stephen Daldry.

Kate Winslet estrela drama de guerra premiado pela crítica, disponível na Netflix

‘O Leitor’ é um filme dirigido por Stephen Daldry e estrelado por Ralph Fiennes e David Kross. É uma adaptação do romance homônimo que foi escrito por Bernhard Schlink e tem uma trama bastante envolvente com uma atuação que rendeu elogios de especialistas, segundo o site Que ver.

‘O Leitor’: um filme de época vencedor do Oscar

Este filme conta uma história de amor com sentimentos de culpa. Ambientado na Alemanha do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, este longa-metragem acompanha as memórias de um advogado que reflete sobre um breve caso que teve, quando adolescente, com uma mulher mais velha. Essa mulher foi posteriormente julgada por crimes nazistas durante a guerra, o que se torna um grande problema para o relacionamento contado neste drama.

Foi um filme premiado e reconhecido por especialistas da sétima arte. Por sua atuação, Kate Winslet ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Por sua vez, a Rolling Stone garantiu que: “A atuação feroz e impecável de Winslet vai além da mera performance, tornando-se uma provocação que o manterá acordado à noite”.