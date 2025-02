MC Daniel brinca sobre futuro ao se despedir do filho antes de show: “Vai no trio com o papai” - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Nesta sexta-feira (21), MC Daniel compartilhou um momento emocionante com seus seguidores ao se despedir temporariamente do filho recém-nascido, Rás, para cumprir compromissos profissionais. O cantor publicou nas redes sociais uma foto segurando o bebê e, com bom humor, mencionou que no próximo Carnaval o pequeno estará ao seu lado no trio elétrico.

“Estou indo trabalhar, filho. Ano que vem você vai estar no trio junto com o papai. Vai ser Bloco do Fafá e Bloco do Rás”, escreveu na legenda da imagem, demonstrando a mistura de alegria e saudade nesse momento especial.

Compromissos no Carnaval e expectativa para o retorno

De acordo com o portal LeoDias, o artista está confirmado como uma das atrações principais da segunda edição do Bloco do Fafá, que acontece em São Paulo neste sábado (22). Em entrevista anterior, ele já havia comentado sobre sua agenda de Carnaval e a necessidade de conciliar o trabalho com a nova rotina familiar.

Apesar de planejar passar mais tempo em casa após o nascimento do filho, MC Daniel destacou que seus shows já estavam programados e que cumpriria todos os compromissos. “Vamos nos recolher um pouco, ficar mais em casa. Mas eu tenho apresentações durante o Carnaval. Felizmente e infelizmente ao mesmo tempo. Porém, já está tudo organizado. Assim que o Carnaval acabar, minha atenção será 100% para eles dois”, afirmou, referindo-se ao filho e à companheira, Lorena Maria.