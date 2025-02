Maiara surpreende fãs ao adotar novo corte de cabelo mais curto

A cantora Maiara, conhecida por sua parceria musical com Maraisa, chamou a atenção ao mudar radicalmente o visual. Na última quinta-feira (20), ela apareceu com um corte moderno e ousado, abandonando os fios longos para adotar um pixie cut com franja. A transformação rapidamente gerou repercussão entre os fãs, que elogiaram a nova fase da artista.

A sertaneja já passou por diversas mudanças capilares ao longo da carreira. No final de 2024, optou por fios na altura dos ombros, um visual mais clássico. Agora, resolveu inovar novamente, destacando ainda mais suas feições e trazendo um toque contemporâneo ao estilo.

Maiara mostra novo visual nas redes sociais - Foto: Reprodução/ Instagram

Transformações além dos cabelos

Além da mudança no corte, a artista já experimentou diferentes cores ao longo dos anos. Desde o tradicional castanho até tons mais vibrantes como ruivo e loiro, ela sempre demonstrou versatilidade quando o assunto é aparência.

Recentemente, a cantora também passou por uma grande transformação física. Após perder cerca de 40 kg, revelou estar vivendo um dos melhores momentos de sua vida. Em outubro do ano passado, compartilhou com seus seguidores que atualmente pesa 45 kg e se sente muito mais confiante e satisfeita consigo mesma.

A nova fase reflete não apenas uma mudança estética, mas também um momento de renovação e autoestima. A escolha pelo visual mais curto pode simbolizar uma fase de leveza e empoderamento, algo que muitas mulheres expressam ao adotar cortes mais modernos e práticos.

Os fãs, como de costume, não pouparam elogios. Nas redes sociais, muitos destacaram que o novo corte valorizou ainda mais a beleza da cantora.