Liderança no BBB 25: João Pedro vence Prova do Líder e garante mais uma semana no reality

A disputa pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil segue a todo vapor, com João Pedro vencendo a dinâmica desta vez! Na noite desta quinta-feira (23), aconteceu a segunda Prova do Líder individual, dando continuidade às estratégias e tensões do reality.

O participante Pipoca brilhou na atividade e garantiu o título de Líder da semana. Além do poder de indicar um participante ao paredão, ele também assegura mais uma semana na casa.

Com alianças e rivalidades começando a se formar, a grande questão é: quem será a primeira dupla emparedada e eliminada desta edição? Faça suas apostas e acompanhe as próximas reviravoltas do programa!

Última eliminação

Com 65,3% dos votos, Mateus foi o escolhido pelo público para deixar a disputa pelo prêmio milionário no Big Brother Brasil 25. A eliminação aconteceu na última terça-feira (18).

Mateus Pires - BBB 25 (Reprodução/Globo)

O brother, que entrou no reality global ao lado da amiga, a atriz Vitória Strada, concorria pela permanência na casa mais vigiada do Brasil com os participantes Aline (24,63%) e Guilherme (10,07%).

Eva, líder da semana, foi a responsável pela indicação do arquiteto ao quinto Paredão do BBB 25. A decisão veio após uma série de desentendimentos entre os dois, como, por exemplo, a escolha de Eva para o Castigo do Monstro. O brother também não participou da dinâmica de bate-volta, haja vista ter sido indicado pela líder.