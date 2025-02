Lady Gaga anuncia apresentação gratuita em orla carioca e gera reações nas redes sociais

Lady Gaga está oficialmente de volta ao Brasil! A cantora será a atração principal de um espetáculo gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio de 2025. A apresentação faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, iniciativa que trará shows internacionais à cidade pelos próximos quatro anos.

O evento, que remete ao histórico show de Madonna realizado no mesmo local em 2024, será transmitido ao vivo pela TV Globo, além de contar com exibição no Multishow e no Globoplay. O público pode esperar duas horas de espetáculo, repleto de grandes sucessos da carreira da artista e faixas do novo álbum “MAYHEM”, que será lançado em breve.

Show da Lady Gaga é confirmado no Brasil - Foto: Reprodução/ Instagram @hugogloss

Retorno ao Brasil após mais de uma década

A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em 2012, com a turnê Born This Way Ball, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em 2017, ela havia sido escalada para o Rock in Rio, mas precisou cancelar sua participação por problemas de saúde, o que gerou grande frustração entre os fãs. Na época, a artista expressou sua tristeza publicamente, o que se tornou um meme entre os brasileiros.

Agora, em um momento especial da carreira, a estrela pop retorna ao país em um dos eventos mais aguardados do ano. Seu novo álbum, que marca um retorno ao estilo dark pop, já conta com singles bem recebidos pelo público, como “Die With a Smile”, “Abracadabra” e “Disease”. Além disso, sua recente colaboração com Bruno Mars lhe rendeu mais um Grammy, consolidando ainda mais sua influência na indústria musical.

Rumores e confirmação oficial

Os primeiros indícios sobre o show surgiram em novembro de 2024, quando o prefeito Eduardo Paes mencionou a possibilidade de um grande nome internacional se apresentar em Copacabana. No início de 2025, ele aumentou as especulações ao publicar um trecho do videoclipe de “Bad Romance”, levando os fãs à loucura.

A confirmação veio no dia 21 de fevereiro, durante uma coletiva de imprensa. Pouco depois, a própria cantora celebrou a notícia em suas redes sociais. Em uma publicação, ela declarou que se sente honrada pelo convite e relembrou o carinho dos fãs brasileiros ao longo de sua trajetória. A artista também destacou que deseja compensar o cancelamento do passado com uma performance inesquecível.