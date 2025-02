Garota do Momento: Dois personagens descobrem as falcatruas de Juliano

Basílio (Cauê Campos) e Zélia (Leticia Colin) são os dois personagens da novela Garota do Momento que descobrem as falcatruas de Juliano (Fabio Assunção) na presidência da Perfumaria Carioca. Em outra cena, Anita (Maria Flor) leva um choque ao ver Edu (Caio Manhente) e Celeste (Debora Ozório) na cama .

O casal apaixonado descobre muitos interesses em comum, sendo que a vingança contra a família Alencar é o principal e juntos viram investigadores do caos na trama das seis. É no capítulo de 13 de março, que Zélia dá a ideia de espionar o vilão feito por Fabio Assunção para acabar com o poder da perfumaria. Neste momento, Basílio já sabe a verdadeira identidade da personagem de Leticia Colin.

O plano de Zélia

A viúva pede que Basílio coloque microfones e um gravador na sala de Juliano para gravar uma reunião do vilão. Com tudo instalado, eles escutam as falas do empresário e constatam que ele deu pistas sobre um esquema de suborno em licitações da Perfumaria Carioca, em tratativas com o governo.

Garota do Momento Zélia (Leticia Colin) manda Basílio (Cauê Campos) colocar microfones e um gravador na sala de Juliano (Fabio Assunção) e descobre suborno em licitações da Perfumaria Carioca (Beatriz Damy/TV Globo)

No capítulo de Garota do Momento previsto para 15 de março, o personagem de Cauê Campos dopa a secretária de Juliano e entra na sala para procurar outras evidências de fraudes do vilão.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.