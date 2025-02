Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina manda recado após internação do humorista

Whindersson Nunes decidiu buscar tratamento para sua saúde mental e se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica em São Paulo. A informação foi confirmada por sua equipe, que emitiu um comunicado oficial reforçando que o humorista está bem e focado em sua recuperação. A decisão, segundo o texto, foi tomada visando o cuidado integral do bem-estar do artista, que se mantém otimista quanto à evolução do tratamento.

ANÚNCIO

A internação gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas manifestações de apoio. Entre as mensagens enviadas ao comediante, uma chamou atenção: a de Maria Lina, ex-noiva do artista. A influenciadora digital utilizou seu perfil no Instagram para prestar uma homenagem e demonstrar solidariedade ao ex-companheiro.

“Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha”, escreveu ela nos stories.

LEIA MAIS:

Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental no interior de SP

Relacionamento marcado por desafios

O casal se conheceu no final de 2020 e oficializou o noivado em março do ano seguinte. Pouco tempo depois, enfrentaram um momento extremamente difícil: a perda do filho prematuro, João Miguel, em maio de 2021. A tragédia impactou profundamente ambos e, alguns meses depois, em agosto do mesmo ano, o relacionamento chegou ao fim.

Mesmo após o término, os dois mantiveram respeito e admiração um pelo outro. A recente mensagem de Maria reforça o carinho que ela ainda tem pelo ex-noivo, demonstrando apoio em um momento delicado de sua vida.

ANÚNCIO

A decisão de Whindersson de buscar ajuda especializada reforça a importância do cuidado com a saúde mental, especialmente para figuras públicas que enfrentam grande pressão e exposição. O humorista, que sempre foi transparente sobre seus desafios emocionais, já havia abordado o tema em diversas entrevistas e apresentações.

A equipe do comediante pediu respeito à privacidade do artista neste período e agradeceu o apoio dos fãs. Segundo o comunicado, ele está focado em sua recuperação e pretende retornar aos palcos assim que se sentir preparado.