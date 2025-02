Estreia da Netflix na penúltima sexta-feira de fevereiro: o que vem no dia 21 deste mês?

A Netflix recebe novos títulos em seu extenso catálogo de séries, filmes e programas quase todas as sextas-feiras para alegria de seus milhões de assinantes e não será diferente no dia 21 de fevereiro.

ANÚNCIO

No entanto, ao contrário de outras ‘friyays’, a plataforma de streaming não adicionará uma longa lista de projetos à sua biblioteca durante o quinto dia da terceira semana do segundo mês do ano.

Pelo contrário, apenas acrescentará o novo capítulo de uma série animada para adultos que promete conquistar novos e antigos públicos com um enredo repleto de mais drama e ficção científica.

A estreia da Netflix para esta sexta-feira, 21 de fevereiro

Quer saber o que a Netflix receberá em seu inventário para a região latino-americana na penúltima sexta-feira de fevereiro? Continue lendo para descobrir, junto com sua sinopse e outros detalhes.

Panteon (2ª temporada)

A única estreia da Netflix para 21 de fevereiro é a segunda temporada desta série criada por Craig Silverstein. A parcela foi lançada em 2023, mas só agora está chegando à plataforma.

Assim como sua primeira parte, o projeto traz as vozes de Katie Chang, Paul Dano e Aaron Eckhart nos personagens principais da produção inspirada nas histórias de Ken Liu.

Episódios da temporada: 8.

Sinopse da temporada: Fora do poder e sob toque de recolher obrigatório, Maddie e Caspian devem consertar a maior falha da inteligência carregada para salvar a humanidade.

Agora, se esse projeto não é exatamente o que você tem em mente para a sua maratona de sexta-feira, a Netflix lançou esta semana uma variedade de projetos interessantes que você pode assistir.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Netflix aposta no suspense sensual com esta série estrelada por Renée Zellweger

O rei Charles III estaria em fase terminal e teria feito um pedido a Harry “antes que seja tarde demais”

3 coisas sobre ‘Ganhar ou Perder’, nova série da Pixar, que você deve saber antes de assistir

A primeira série estrelada por Robert De Niro, um documentário sobre a morte de Gabby Petito e até um novo reality show de namoro asiático chegaram à plataforma nos últimos dias.