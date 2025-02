3 curiosidades sobre ‘Espartanos - Uma História Real’, nova série do Disney+ que promete surpreender

Baseada em uma história real impressionante, ‘Espartanos - Uma História Real’ já está disponível no Disney+. A produção retrata a jornada de Eduardo “Coco” Oderigo, advogado e ex-jogador de rúbgi, que criou o primeiro time de rúbgi dentro de uma prisão na Argentina em 2009. O projeto transformou vidas e hoje é replicado em diversos países. Confira algumas curiosidades sobre a série:

1. Uma história inspiradora e fiel à realidade: O roteiro da série foi desenvolvido com base no livro No Permanecer Caído, de Federico Gallardo, e em entrevistas com Oderigo e ex-integrantes do time Espartanos. A equipe de produção visitou várias vezes a prisão onde o projeto nasceu para captar a essência da história e retratar os acontecimentos com autenticidade.

2. Filmagens na prisão original: A Unidade Penal Nº 48, onde os Espartanos foram formados, foi o principal local das filmagens. O elenco e a equipe conviveram com os internos e os voluntários do projeto, proporcionando uma imersão completa no ambiente e nos desafios enfrentados pelos participantes.

3. Espartanos reais no elenco: Para dar mais realismo à produção, a série conta com a participação de ex-Espartanos e atores recrutados em comunidades carentes. O próprio Eduardo Oderigo esteve presente durante as gravações e fez uma aparição especial, garantindo que a história fosse contada com respeito e veracidade.

Com oito episódios, ‘Espartanos - Uma História Real’ promete emocionar e inspirar ao mostrar o poder do esporte na reabilitação e na reinserção social.