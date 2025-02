Volta por Cima: Marco descobre quem é a sua mãe nesta cena emocionante

Marco (Guilherme Weber) descobre quem é a sua mãe após receber as pistas de um jardineiro que trabalhou na mansão de Belisa (Betty Faria)

Marco (Guilherme Weber) descobre quem é a sua mãe na cena prevista para ser exibida no capítulo de Volta por Cima do dia 22 de fevereiro, após receber algumas informações importantes de um funcionário da mansão da família Barros, de Belisa (Betty Faria) e de Rodolfo (José de Abreu). Lucinha Lins também aparece na novela das sete com esta personagem .

Na trama, Marco recebe a ajuda de Gigi (Rodrigo Fagundes), seu meio-irmão, com quem viaja para descobrir o paradeiro da mulher, que usa uma identidade falsa. Tudo depois que um antigo jardineiro da mansão de Belisa dá as suas pistas.

O que diz o jardineiro

O ex-funcionário da milionária levada por Betty Faria em Volta por Cima afirma que tem lembranças da mãe de Marco e acaba sendo pressionado a contar mais detalhes. Neste momento, o jardineiro revela que ela era uma mulher muito bonita, nascida do Sul do Brasil e que se chamava Ruth (Lucinha Lins).

Volta por Cima Lucinha Lins interpreta Ruth, mãe de Marco (Guilherme Weber) que se esconde trás de uma identidade falsa (Marcos Mazini/TV Globo)

As pistas fazem o contraventor voltar a procurar Belisa, que reconhece o nome e conta como a conheceu. Rodolfo também é interrogado e dá sua versão da história.

Em cenas do capítulo de 25 de fevereiro, ele qual foi o último paradeiro qual é o sobrenome de Ruth, assunto que chega até Gigi, que pega um carro e ajuda o meio-irmão. Eles chegam ao local no capítulo de 26 de fevereiro e abordam pessoas em busca de mais detalhes.

Novela substituta

O último capítulo de Volta por Cima vai ao ar em 25 de abril. Na segunda-feira, 28, a história de Dona de Mim assume o horário das 19h na TV Globo. A trama é protagonizada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo.

Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados na trama.